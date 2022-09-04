الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تنمية العلاقات الخليجية - السنغافورية واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بمعالي وزير الخارجية لجمهورية سنغافورة الدكتور فيفان بالاكريشنان.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجوانب السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون الدائم بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة في المجالات المشتركة كافة، كما استُعرِضت مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة في عام 2008م، وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين.// انتهى //19:22ت م0156