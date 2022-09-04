الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسوقع برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" التي تأتي ضمن جهود البرنامج لتوسيع قاعدة شركائه وتقديم المزايا للعملاء.وتهدف المذكرة إلى استثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في تقديم الاستشارات التخصصية من خلال إتاحة الفرص في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخلق شراكات مجتمعية نوعية.وبيّن مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني أن هذه المذكرة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لبرنامج "تقدير" بالتواصل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتوفير المزايا والقيمة المضافة لعملاء البرنامج.وأضاف أن خبرات المتقاعدين وهم الفئة الرئيسة المستهدفة من برنامج "تقدير" تمثل ثروة كبيرة للوطن نظير ما يملكونه من خبرات ومهارات تكونت على مدار سنوات خدمتهم، معبراً عن سعادته بهذا التعاون مع جمعية "تنامي" متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل مع شركاء البرنامج كافة.يذكر أن مسار خبرة هو أحد مسارات برنامج تقدير، ويعنى هذا المسار باستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين والمتقاعدات وتعزيز الاستفادة المثلى من خبراء الوطن ونقل المعرفة للأجيال، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مسارات تقدير بزيارة موقع "تقدير" الإلكتروني www.tqr.sa أو تطبيق البرنامج.// انتهى //19:24ت م0157