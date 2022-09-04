الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسوقعت وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة اليوم، مذكرة تفاهم تختص في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.ومثل الصحة في توقيع المذكرة المدير العام للإدارة العامة لمراكز الاتصال وليد عمرود، ومن جانب الحج والعمرة وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد.وتهدف المذكرة إلى دعم وتوفير الإمكانات الصحية والاستشارات الطبية لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، من قبل "الصحة، فيما تضبط "الحج والعمرة" وتقنن خدمة ضيوف الرحمن وتطورها، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين لدى الوزارتين.وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين في هذه المذكرة: تبادل الخبرات من خلال طرح المبادرات، إبراز وإيضاح المشاريع التي يتوافق الطرفان في مخرجاتها تجاه خدمة ضيوف الرحمن، تبادل الخبرات العلمية في ذلك، إضافة إلى تقديم وتنفيذ الاستفسارات التي تخص كل طرف من خلال معرفة المهام المرتبطة بهما، وعلى ضوء ذلك يُساعد في تسهيل كل الصعوبات التي تواجه ضيوف الرحمن.// انتهى //19:26ت م0158