الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واستفقّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف غرفة التحكم للمنافسة الإلكترونية العلنية لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر للاطلاع على سير العمل في المنافسة، والجهود المبذولة لتسهيل استكمال المنافسة على الرخصة في مرحلتها النهائية.وبينت الوزارة أن المنافسة الإلكترونية بدأت اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا، وستستمر حتى فوز أحد التحالفات بالمنافسة، من بين ثلاثة تحالفات محلية وعالمية، وستتواصل حتى خروج تحالفين منها، وفوز الأخير، حيث تعد المنافسة الإلكترونية هي المرحلة الأخيرة من مراحل منافسة الخنيقية لتليها مرحلة إعلان النتائج النهائية.وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المقبولة لمرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية هي الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في التقييم الذي بُنِيَ على مجموعة من المعايير الفنية والقدرة المالية، والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بخطط الإدارة البيئية والمجتمعية وخطط تطوير مرافق الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات المجاورة، فضلاً عن خلق فرص عمل وتطوير برامج تدريبية لأهالي المناطق المجاورة.يُذكر أن الوزارة قد أعلنت في بداية العام رخصة الخنيقية التي تعد أحد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد عن 350 كيلومترًا مربعًا، وتحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من الخام بنسبة 4.11% من الزنك و0.56% من النحاس. وتأتي هذه الخطوة لتكون علامة فارقة ومهمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولتتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.ولمشاهدة البث المباشر للمنافسة الإلكترونية: https://www.youtube.com/watch?v=yK88Nq8G_YI.// انتهى //19:31ت م0160