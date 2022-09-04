عرعر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسانضمت جامعة الحدود الشمالية إلى مبادرة ‫"مكّن" التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لتمكين طلبة الجامعة من الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية‬ في التعليم والتدريب الإلكتروني - المستوى التأسيسي.وتهدف المبادرة إلى تعزيز مجالات التعاون في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية من خلال مبادرة "مكن" لطلبة الجامعة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني المتوائمة مع الشهادات الاحترافية التي أصدرها المركز، وتمكين الطلبة من الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية "المستوى التأسيسي" بعد تخرجهم من برامج أكاديمية.// انتهى //19:32ت م0161