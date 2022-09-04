طرابلس 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022م واسرحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار تعيين السنغالي عبدالله باثيلي ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم، بياناً عن وزارة الخارجية الأمريكية بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق معه.وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الممثل الخاص باثيلي على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار؛ لكونها مساعدة للجنة الليبية العسكرية المشتركة "5 + 5" في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.ودعا البيان جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية إلى العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.// انتهى //19:40ت م0162