الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأتاح مهرجان العودة إلى الرياض للأطفال الدخول في دهاليز الإعلام وتفاصيله من بوابات غرف الأخبار وأثير الإذاعة بمنطقة المهن التي يتعلمون فيها أنواع التصوير والمونتاج، وتجارب التقديم الإذاعي والتلفزيوني.وفي قسم الإعلام بمنطقة المهن، يتعلم الأطفال تصوير المنتجات والسلع الشرائية وتنسيقها وتصويرها بطرق احترافية، كما يُدرَّبون على إنتاج الأفلام الكرتونية من خلال تصوير كائن متحرك بعدد من الصور، ودمجها جميعاً لإنتاج الفيلم بشكله النهائي.وتحتوي المنطقة على قسم للتسجيل الصوتي، يهدف لتدريب الأطفال على التسجيل الإذاعي من خلال مشرفين متخصصين، كما تتوفر أيضًا غرفة أخبار مجهزة بخلفيات وإضاءات مناسبة لتقديم النشرات الإخبارية، عبر بث مباشر يُعرَض في عدد من الشاشات الخارجية.ويحظى زوار مهرجان العودة إلى الرياض الذي يُمثل أول حدث من نوعه في المملكة بأوقات ممتعة ومميزة في زوايا مناطقه المزودة بأشمل وأفضل العناصر الترفيهية، إضافةً إلى مجموعة من أدوات الاستكشاف والمعرفة.ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى غد الاثنين أبوابه للزوار بدءًا من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming.// انتهى //19:50ت م0163