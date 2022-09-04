القاهرة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسرحبت جامعة الدول العربية بتعيين عبدالله باتيلي ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا.ودعا المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح له اليوم، الأطراف الليبية إلى التعاون مع "باتيلي" ودعم مهمته، معرباً عن الثقة في قيامه بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ مدة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وبوصفها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط عبّر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.// انتهى //19:53ت م0164