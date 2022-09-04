فيكتوريا 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية سيشل، لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل.ونقل السفير العيسى خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب سيشل المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //20:00ت م0165