مكة المكرمة في 08 صفر 1444 ه الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأطلقت جامعة أمِّ القُرى اليوم برنامج الجامعات التَّابع لمعهد الإدارة العامَّة الذي يشتمل على عقد 14 ورشة تدريبية للموظَّفين من مختلف القطاعات الحكوميَّة تستمر لمدة 42 يوماً بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد بن علي الغامدي، وذلك بمقر عمادة الجودة والتَّطوير بالمدينة الجامعية بالعابديَّة.ورحّب وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي بالمشاركين في أولى البرامج التدريبية ، مشيدًا بالدَّور التَّكاملي بين جامعة أمِّ القُرى ومعهد الإدارة العامَّة؛ بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من موظَّفي الدَّولة بمنطقة مكَّة المُكرَّمة، مما يسهم في تلبية الاحتياج التَّدريبي ورفع الكفاءة الإنتاجيَّة للموارد البشريَّة.// انتهى //20:15ت م0166