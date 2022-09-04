القاهرة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رسالة شفهية لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.كما أكّد سمو ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.ونقل الرسالة الشفهية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة.// انتهى //20:22ت م0168