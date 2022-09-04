الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسكسب فريق الهلال نظيره الفتح بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " لكرة القدم.وسجَّل هدف اللقاء الوحيد لوسيانو فييتو عند الدقيقة 11 مانحاً فريقه 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند 3 نقاط.// انتهى //20:55ت م0169