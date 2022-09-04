الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واستُقَامُ - غداً- مباراتا الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم 2022 التي تستضيفها الجزائر،إذْ يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره السعودي، بينما يلعب منتخب اليمن مع نظيره المغربي.وكان منتخب الجزائر قد تربَّع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، قبل أن يفوز على منتخب تونس في دور الثمانية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.وفي المقابل، حلَّ المنتخب السعودي وصيفاً في المجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين وخسارة، ثم فاز على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي.وحسم المنتخب اليمني صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، ثم فاز على منتخب السودان بهدف دون رد في المرحلة الماضية.وأخيراً جاء المنتخب المغربي وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما فاز على منتخب مصر بهدفين دون مقابل في دور الثمانية، ليحجز البطاقة الأخيرة في المربع الذهبي.ومن المقرَّر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للناشئين الخميس المقبل.// انتهى //21:16ت م0171