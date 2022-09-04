طريف 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واساستقبلت أقسام وعيادات مستشفى محافظة طريف العام أكثر من 55 ألف مراجع خلال النصف الأول من العام 2022م.وأوضحت صحة طريف أن عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بلغ 21877 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 33961 مراجعًا، مشيرة إلى إجراء 34 فحصَ مناظير للجهاز الهضمي للمرضى، و 209468 فحصًا مخبريًّا، بينما بلغ عدد العمليات الجراحية 590 عملية، و 2566 مراجعًا تمت خدمتهم في قسم التأهيل , و 2868 حالةَ تنويم في الأقسام الداخلية واستقطاب 6 استشارين "استشاري صدرية واستشاري أنف وأذن وحنجرة واستشاري تخدير واستشاري عظام واستشاريين للجراحة العامة " واستقطاب 12 طبيبًا في تخصصات مختلفة.يُذكر أن مستشفى طريف العام تبلغُ سعتُه السريرية 200 سريرٍ، ويضمُّ عدةَ أقسام، منها وحدة للغسيل الكلوي، ومركز للعلاج الطبيعي، وقسم للرعاية الصحية المنزلية،وغيرها من الأقسام.// انتهى //21:26ت م0173