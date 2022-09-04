القاهرة 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميعَ المنظمات العربية والدولية والإقليمية إلى مساعدة السودان جرَّاء السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد.وأعرب -في بيان له اليوم- عن التضامنَ الكاملَ للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان, مشدداً على ضرورة الاستجابة والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات الأزمة الإنسانية.//انتهى//21:30ت م0174