عام / الأمين العام للجامعة العربية يدعو إلى التضامن مع نداء السودان في مواجهة السيول والفيضانات
الأحد 1444/2/8 هـ الموافق 2022/09/04 م واس
القاهرة 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واس
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميعَ المنظمات العربية والدولية والإقليمية إلى مساعدة السودان جرَّاء السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد.
وأعرب -في بيان له اليوم- عن التضامنَ الكاملَ للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان, مشدداً على ضرورة الاستجابة والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات الأزمة الإنسانية.
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21:30ت م
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