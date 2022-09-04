الطائف 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسزارَ صاحبُ السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عيادةَ (كفى) المتنقلةَ للتوعية بأضرار التدخين و المخدِّرات المشاركة في موسم سباقات الفروسية بالطائف، مشيدًا سموُّه بمشاركة الجمعية وبالخدمات المقدمة للزوَّار.وأوضحَ مديرُ فرع جمعية كفى بالطائف عبدالله الشهري أن معرض الجمعية يقوم عليه مجموعة من المتخصصين برفقة أطباء ، حيث زاره أكثر من 200 شخصٍ على مدى الأيام الماضية ، وجرى توزيع أكثر من 1000 مطبوعةٍ توعوية على زوار الفعاليات المصاحبة للسباقات، مشيراً إلى أن ( كفى ) لاتألو جهداً لحماية وتحصين أبناء وبنات الوطن من مخاطر السموم.// انتهى //21:46ت م0175