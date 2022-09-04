الطائف 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري - اليوم - وفدًا من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، لمنافشة سبل التعاون البحثي والبرامج المشتركة؛ للارتقاء بالبحث العلمي وسبل الشراكة المختلفة بين الجهتين.واطلع أعضاء وفد كاوست على إنجازات جامعة الطائف البحثية والنقلة النوعية في التصنيفات العالمية للجامعة، والتعرف على برامج وخدمات المختبرات المركزية لعمادة البحث العلمي والمختبراتالمركزية البحثية و التقنيات الحديثة والبنية التحتية البحثية بالجامعة.// انتهى //22:43ت م0181