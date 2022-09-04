فيلنيوس 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واسسقطت طائرة خاصة من طراز سيسنا قبالة سواحل لاتفيا مساء اليوم، بعد أن حاولت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي تتبع مسارها غير المنتظم.ووفقاً لموقع (فلايت رادار 24)، كانت الطائرة من طراز سيسنا 551 والمسجلة في النمسا تحلق فوق شريش في جنوب إسبانيا، حيث أقلعت الساعة 1256 بتوقيت جرينتش بدون أن يكون لها وجهة محددة.وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ السويدية إن الطائرة سقطت (في المحيط) شمال غرب بلدة فنتسبيلز في لاتفيا، واختفت من على شاشات الرادار.//انتهى//22:50ت م0182