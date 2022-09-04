الرياض 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأوضح سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) أصبح علامة فارقة على مستوى عالمي في تنظيم معارض الصقارة والصيد.وبين الشيخ علي الخالد في تصريح خلال زيارته للمعرض حرصه على الزيارة منذ انطلاقته للسنة الثالثة على التوالي، والاطلاع على كل ما يحتويه من مستجدات، وتكنولوجيا حديثة، وطرق تربية الصقور، والصيد والأسلحة الحديثة والمتنوعة التي يقدمها المعرض لجميع زائريه بمختلف اهتماماتهم، مشيداً بالتنظيم العالمي الرائع الذي يدل على العمل الدؤوب والخبرات الكبيرة للقائمين على المعرض الذي جمع تحت سقفه المهتمين في الصقارة والصيد من جميع أنحاء العالم وجلب أحدث الأجهزة والمعدات وأسلحة الصيد.ونوه بالمحتوى العلمي الذي يحتويه المعرض من الجهات المشاركة، التي قدمت إنجازاتها في الحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية من خلال المحميات، وطرق الحفاظ على الحياة الفطرية وكذلك المعلومات التي يقدمها المعرض عن الصقر وعجائب خلق الله في ما يحمله من صفات.وأكد السفير الكويتي، أن المملكة أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة وأبنائها البررة المتسلحين بالعلم والعمل والاجتهاد مقصدا للمعارض والمؤتمرات والقمم على مستوى العالم، واستطاعت شد أنظار العالم لها كوجهة ناجحة لاستضافة الفعاليات والمعارض العالمية بنجاح يتلوه نجاح، لتثبت قدرتها الكبيرة على إنجاح أي حدث، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة الغالية.وكان " معرض الصقور والصيد السعودي الدولي" اختتم أعماله أمس، حيث شارك فيه عدد كبير من الصقارين وهواة الصيد بالصقور والرحلات وعشاق الرماية، واقتناء الأسلحة من جميع أنحاء العالم.// انتهى //23:57ت م0187