أوتاوا 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بحوادث طعن في مقاطعة ساسكاتشوا غرب كندا.وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية روندا بلاكمور في مؤتمر صحفي : "نبحث في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة، وقد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة"​​​.وحذرت الشرطة السكان من الاقتراب من الأشخاص المشبوهين أو استضافة المتجولين، داعية للإبلاغ عن الأشخاص المشبوهين، مضيفة أن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وأن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.// انتهى //02:08ت م0001