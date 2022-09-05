طوكيو 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 09ر40 نقطة أو 14ر0% ليصل إلى 75ر27610 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 93ر1 نقطة، أو1ر0%، ليصل إلى 24ر1928 نقطة.// انتهى //07:10ت م0009