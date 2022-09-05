نجران 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس أُولى برامج معهد الإدارة العامة والتي تأتي بالشراكة مع جامعة نجران؛ لتدريب موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة في المدينة الجامعية بنجران، بعنوان:" التحقيق الإداري"، حيث تستمر لمدة خمسة أيام.وأوضح عميد الموارد البشرية الدكتور حسن الزهراني أن الجامعة عملت على تجهيز القاعات التدريبية وتهيئتها بمتطلبات التدريب؛ بما يحقق أهداف الشراكة بين الجهتين وتعزيز التعاون فيما بينهما، منوهًا بأهميتها في تحفيز موظفي المنطقة في الالتحاق بها وإسهامها في تطوير قدراتهم.// انتهى //07:20ت م0010