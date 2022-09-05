المدينة المنورة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة جهة تدريبية معتمدة لبرنامج طب وجراحة المسالك البولية.وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن هذا الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكّلة للاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحّية التي أقرّت اعتماد "مدينة الملك سلمان الطبية" كجهة تدريبية معتمدة, بداية من مطلع شهر أكتوبر للعام المقبل 2023م, مبيناً أن الاعتماد يضاف لسلسلة من الاعتمادات التي تحققت للمدينة الطبية في العديد من التخصصات.// انتهى //07:47ت م0011