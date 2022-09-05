إسلام آباد 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم قلق السلطات الباكستانية من تفشي الأوبئة والأمراض في المناطق المنكوبة من الفيضانات، في حين تواصل الفرق الإغاثة الحكومية جهودها لإغاثة المنكوبين والسيطرة على الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات.واهتمت بتجديد باكستان مناشدتها للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الفورية وخاصة الطبية للتعامل مع كارثة الفيضانات، ومساعدة الأطفال الذين يشكلون ثلث ضحايا الفيضانات.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على مساعي باكستان لشطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بعد نجاحها في إكمال جميع شروط المجموعة.وأخبرت عن نية الحكومة الباكستانية الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها باكستان.وأشارت صحف باكستان في الشأن الإقليمي إلى تقرير الأمم المتحدة الذي حذر من أن الأمطار الغزيرة في باكستان تهدد الإمدادات الغذائية لأفغانستان المجاورة التي تواجه أزمة إنسانية كارثية.// انتهى //09:28ت م0015