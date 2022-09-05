الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.وأعرب فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:55ت م0017