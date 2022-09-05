الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن بدء ربط نظامها الصحي بمنصة وصفتي، حيث أتاح النظام إرسال الوصفات المُدرجة بشكل مباشر دون الحاجة لإعادة إدخالها في نظام وصفتي.وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد المهندس وائل الباحوث أن تفعيل الربط يأتي بالتعاون مع الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد، والإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات،وإدارة الخدمات الصيدلانية، بهدف توفير الوقت للأطباء وذلك بعد أن كان الأطباء يحتاجون لإدخال بيانات المريض والوصفة العلاجية في نظامين النظام الصحي، ونظام وصفتي، مشيراً إلى أن إدخال الوصفات الآن من خلال نظام الصحي دون الحاجة لاستخدام نظام وصفتي.يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.// انتهى //10:10ت م0019