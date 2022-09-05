جيزان 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية و شبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث ، والدائر، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا، وهروب ، و أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.كما نبه المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان ، والدرب ، وبيش، ومركز الفطيحة ، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:11ت م0020