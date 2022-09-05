حفر الباطن 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى حفر الباطن المركزي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي خدماتها لـ75700 مستفيد.وأوضحت صحة حفر الباطن، أن خدمات أقسام الطوارئ استقبلت 41828 مستفيدًا، والعيادات الخارجية 33872 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المنومين 11207 مرضى، وإجراء 1700 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //10:16ت م0021