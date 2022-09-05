البندقية 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسشاركت هيئة الأفلام في ندوة نقاشية حول مستقبل صناعة الأفلام في المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي، وذلك ضمن البرنامج الرسمي الذي ينظمه جسر البندقية للإنتاج في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا.وشارك في الجلسة مدير عام قطاع تنمية القطاع وجذب الاستثمار بهيئة الأفلام الأستاذ عبدالجليل الناصر ، إلى جانب المدير التنفيذي لفيلم العلا شارلين ديليون جونز ، والمدير الإداري لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي شيفاني بانديا، والمدير الإداري للإعلام والترفيه والثقافة في نيوم واين بورغ .وتناولت الندوة برنامج الحوافز الذي أطلقته الهيئة لدعم الأفلام بنسبة تصل إلى 40% من الاسترداد المالي، والذي يهدف لجذب الإنتاج الدولي وتحفيز الإنتاج المحلي في المملكة.ويأتي برنامج الحوافز ضمن باقة من الممكنات التي تملكها المملكة في صناعة الأفلام من أماكن تصوير ودعم لوجستي وكوادر فنية، والتي تضع المملكة ضمن أكثر الدول جاذبية للإنتاج السينمائي.وأشار عبدالجليل الناصر إلى "وجود تنسيق عالٍ بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة؛ لبناء كافة أجزاء سلسلة القيمة المتعلقة بصناعة الأفلام، ويأتي هذا من وعي الهيئة بأهمية الدورة الإبداعية لصناعة الأفلام لبناء قطاع متكامل يخدم صناع الأفلام أولاً، مبيناً أن جميع المشاركين في الندوة للتعدد الثريّ في مواقع التصوير بالمملكة والذي يشكل أرضية خصبة لاحتضان العديد من القصص من حول العالم في مشاريع إنتاج ذات جودة عالية.// انتهى //10:25ت م0022