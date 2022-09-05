الرباط 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بانطلاق الموسم الدراسي في المغرب وعودة الطلاب بجميع المستويات إلى فصول الدراسة.وتطرقت إلى ترحيب المملكة المغربية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا له في ليبيا، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأشارت صحف الرباط إلى الفيضانات التي شهدتها السنغال في اليومين الأخيرين جراء هطول كميات كبيرة من الأمطار على بعض مناطق البلاد.وتناقلت خبر مقتل 17 مدنيًا في هجوم إرهابي استهدف مركبات نقل جماعي بإقليم هيران وسط الصومال.وتطرقت صحف الاثنين إلى إعلان روسيا عن استعدادها لتصدير 30 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق الدولية بنهاية العام الحالي، للمساعدة في تخفيف نقص الأغذية الذي تعاني منها عدة دول.وعرجت على إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حققتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق، من أجل تخفيف الأعباء المالية على الأسر.ونشرت صحف المغرب الإحصائيات الجديدة المتعلقة بحصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، والتي ارتفعت إلى أكثر من 600 مليون إصابة فيما تجاوز عدد الوفيات 6 ملايين حالة.// انتهى //10:26ت م0023