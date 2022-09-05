جنين 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر واعتقل ثلاثة آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قباطية جنوب جنين.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عامًا)، اُستشهٍد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية جنوب جنين.وأفادت مصادر فلسطينية، أن شابًا آخر أصيب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قباطية، كما اعتقل ثلاثة آخرون.وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى اعتقال شاب آخر بعد مداهمة مكان عمله.وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، وأمين ماهر السعدي.// انتهى //10:30ت م0024