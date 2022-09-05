جيزان 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسانطلق 180 شابًا وفتاة متنافسين عبر مشروع " سباق الأبطال "؛ الذي تنظمه جمعية الرواد الشبابية بجازان، الذي يأتي من خلال مبادرات اجتماعية وصحية وثقافية وإعلامية ومسابقات رياضية ضمن برامج الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.ويهدف المشروع لتعزيز روح المواطنة لدى الشباب والفتيات وتنمية دورهم لخدمةٍ مجتمعية فاعلة، حيث يتنافس 12 فريقًا بتقديم مبادرات تطوعية لخدمة المجتمع تستمر حتى ختام المشروع في الـ24 من سبتمبر الجاري، إلى جانب مشاركات وطنية ومنافسات اجتماعية ومسابقات ثقافية ورياضية.// انتهى //10:36ت م0025