لندن 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بترقّب إعلان الفائز بمنصب رئاسة الوزراء من بين المرشحين، وزيرة الخارجية السابقة، ليز تروس، ووزير المالية السابق، ريتشي سوناك.وأوردت أنباء عن عقد فريق المرشحة ليز تروس لقاءات مع عدد من الجهات المعنية تهدف إلى دراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها فوراً لمواجهة أزمة ارتفاع فواتير الطاقة.وتطرقت صحف لندن إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة هذا العام لمعدلات قياسية بعد تسجيل عبور أكثر من 27 ألف مهاجر القناة الإنجليزية باستخدام القوارب الصغيرة وغيرها من الوسائل الخطرة.وعرجت على عزم البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة لمواجهة ارتفاع معدلات التصخم ضمن دول المجموعة، في خطوة تكشف مدى القلق من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في القارة الأوروبية.ونقلت صحف بريطانيا أنباء عن رفض المواطنين في تشيلي بشكل شامل مسودة الدستور التقدمي الجديد.// انتهى //10:59ت م0026