الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسبدأت الجامعة السعودية الإلكترونية عامها الدراسي الجديد، باستقبال طلبتها المستجدين والقدامى، في أسبوع التهيئة الذي أقامته عمادة القبول وشؤون الطلاب في مطلع العام الدراسي مما يسهم في تعزيز العملية التعليمية.وشرحت "العمادة" من خلاله آليات العمل الأكاديمي، وآلية نظام الفصول الثلاثة، ومتطلبات السنة الأولى المشتركة كمعادلة اللغة الإنجليزية لاجتياز المقرر حسب التخصص، إضافة إلى لقاءات تجمع بين قيادات الجامعة والطلاب، وورش العمل التي تخص الخدمات الأكاديمية.وسلطت خلال لقاءات أسبوع التهيئة الضوء على الخدمات الأكاديمية الإلكترونية المقدمة للطلبة أهمها تأجيل الدراسة، والانسحاب، وحذف الفصل الدراسي، وخدمة الإعفاء من الرسوم الدراسية، إلى جانب تعريفها بنظام البلاك بورد والبانر، وكيفية الدخول والاستفادة منهما، ونظام الاختبارات الإلكترونية وكيفية الحصول على الدعم والمساندة.وتطرقت الجامعة إلى الخدمات والأنشطة اللاصفية المقدمة للطلبة، والبرامج التدريبية والأندية الطلابية، والإرشاد الأكاديمي والنفسي والمهني، وآليات التواصل الفعالة، كما أعلنت عن تفعيل نظام الفصول الثلاثة، إضافة إلى إصدارها الجداول الدراسية لطلاب السنة الأولى المشتركة.وأعلنت القبول النهائي لبرنامج الدبلوم، وقدمت ورش عمل عن التحول للفصول الثلاثة، بواقع 5 ورش عمل، كما أقامت لقاءً طلابيًا مفتوحًا مع رئيسة الجامعة، ولقاءً مماثلاً بين رئيسة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.واستبقت الجامعة عامها الدراسي، بالإعلان عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول هذا العام في فروع الجامعة: تبوك، حائل، المدينة المنورة، ينبع، الجبيل، الأحساء، القصيم، نجران، جازان، وأبها.وقدمت مبادرة المنح الدراسية للطلبة المحتاجين، بالتعاون مع منصة إحسان الخيرية.وأبدى طلاب وأعضاء هيئة التدريس، تفاؤلهم ببدء عام دراسي مميز وهادئ، يحقق فيه الطلاب تطلعاتهم وأمنياتهم العلمية، مؤكدين أن أسبوع التهيئة اختصر الكثير من الوقت والجهد، في توضيح الكثير من الأنظمة والإجراءات الأكاديمية والتنظيمية والإدارية التي يحتاج إليها الطلاب قبل بدء الدراسة.// انتهى //11:06ت م0027