عنيزة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأقامت الغرفة التجارية بعنيزة أمس، ورشة عمل بعنوان "التجربة العمانية في تطوير صناعة التمور ومنتجات القيمة المضافة" ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة الدولي للتمور.وأوضح كبير أخصائي النخيل في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان المهندس هيثم بدرالخنجري واقع ومستقبل إنتاج وتصنيع التمور في سلطنة عمان من حيث أهمية النخلة وارتباط المواطن العماني بها، ولمحة عن أعداد النخيل والمساحة التي تشغلها زراعة النخيل وترتيب السلطنة في إنتاج التمور خليجيًا وعربيًا وعالميًا، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية حول أهم الإستراتيجيات التي تم تنفيذها، إضافة إلى المشروعات الإرشادية والتسويقية والابتكارية والاستثمارية في مجال النخيل والتمور وأبرز الصناعات التحويلية من مشتقات التمور.وعُرض خلال الورشة إحصائيات عن حجم إنتاج التمور بسلطنة عمان والكميات المتداولة من التمور بالسلطنة كالاستهلاك والتصنيع والتصدير الخارجي للدول التي تستقبل صادرات المصانع المتخصصة في التمور بالسلطنة، إلى جانب الحديث عن تمكين القطاع الخاص في المشاركة بتنمية قطاع التمور والنخيل ضمن رؤية عمان.// انتهى //11:21ت م0029