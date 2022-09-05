القاهرة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسالة الشفهية التي بعثها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.وأشارت إلى دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميعَ المنظمات العربية والدولية والإقليمية إلى مساعدة السودان جرَّاء السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، وتشديده على ضرورة الاستجابة والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات الأزمة الإنسانية.ونشرت صحف الاثنين دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية في البرلمان إلى إجراء جولة ثانية من الحوار الوطني اليوم للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد.وركزت صحف القاهرة على توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين والفلاحين وتعزيز مواردهم وزيادة أرباحهم، ومراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.// انتهى //11:21ت م0030