سكاكا 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف حرص واهتمام القيادة الحكيمة -أعزها الله- على تطوير ودعم منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030م، التي أولت الجانب الصحي اهتمامًا كبيرًا ، وأهمية ترجمة الدعم السخي وخدمة المواطنين على الوجه المطلوب واستمرارية التميز بأداء الخدمات الصحية .جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي اليوم، يرافقه الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي مدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور حمود بن فهد الشمري.واستعرض اللقاء المرحلة القادمة للخدمات الصحية، وسير العمل ببرنامج التحول الصحي في المنطقة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.كما اطّلع سموه على سير العمل بعد أن أعلنت مؤخراً وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، أسماء الشركات والتحالفات المؤهلة للمشاركة بمنافسة مشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث ضمت قائمة الشركات والتحالفات المؤهلة للمشاركة بالمشروع ست شركات.يُذكر أن وزارة الصحة بالمملكة تقود أحد أكبر برامج التحول الصحي في العالم ويتضمن فصل المهام بحيث يتولى التجمع الصحي تقديم الخدمة الصحية عبر المنشآت الصحية المختلفة، في حين تتولى إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة التنظيم ومراقبة أداء ومخرجات المنظومة الصحية بقطاعاتها العام والخاص والخيري.// انتهى //11:40ت م0031