القاهرة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسرحبت مصر بتعيين عبد الله باتيلي، ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا، متمنيةً له النجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجهها ليبيا تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يُفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.وأعربت مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة في ليبيا وفقاً لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبي.// انتهى //12:02ت م0032