أحد المسارحة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واستفقّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي أمس، عدداً من مدارس التعليم العام التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث، ووقف على احتياجات المجتمع التعليمي المختلفة وانتظام العملية الدراسية.وحثّ عقدي منسوبي تلك المدارس على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف العملية التعليمية، ورفع مستويات الطلاب الدراسية، كما اطلع على الخطط الدراسية وشارك الطلاب عدداً من الدروس داخل فصولهم التعليمية، مناقشاً إياهم في عدد من المهارات المكتسبة.كما اطلع على مرافق المدارس وما تضمه من معامل ومصادر تعلم حديثة، وملاعب وتجهيزات رياضية مختلفة، وعيادات طبية.ونوّه بالانضباطية العالية لدى الطلاب، ومستوياتهم العلمية المرتفعة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، ومديري المجمعات التعليمية ومنسوبيها من المعلمين والطاقم الإداري في تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة تهيئة وتسخير مختلف الإمكانات بهذه المدارس واستثمارها لخدمة الطلاب ورفع مستوياتهم التحصيلية.// انتهى //12:03ت م0033