تونس 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس في ظل استمرار انقطاع عدد كبير من المواد الغذائية في الأسواق المحلية، وذلك تزامناً مع تواصل ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أزمة سياسية خانقة وتباين الآراء بشأن السياسات الحالية المنتهجة في البلاد.وتطرّقت إلى تأكيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح له أمس أن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية، المقررة في الأول من نوفمبر القادم، وذلك إثر تواتر أنباء حول احتمال تأجيل القمة العربية.وتناقلت صحف الاثنين إدانة أعضاء مجلس الأمن أعمال العنف التي عاشتها العراق نهاية شهر أغسطس الماضي، معربين عن قلقهم العميق ما ورد عن سقوط قتلى وجرحى.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلاً، كما دمرت عشرات آلاف المنازل جراء هذه الفيضانات.// انتهى //12:10ت م0035