أبوظبي 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف موكبًا من المركبات في إقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها - استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //12:56ت م0042