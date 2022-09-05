الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه العربي أمس، التعديلات الرسمية بالنظام الأساسي للاتحاد، برئاسة رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص وذلك -عبر الاتصال المرئي- وبحضور أعضاء ممثلي الجمعية .وأشاد القناص بالنتائج التي تحققها الاتحادات العربية على كافة الأصعدة، موضحاً أن الاجتماع يناقش التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واعتمادها تماشياً مع النظام الأساسي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية .وقدم القناص شكره وتقديره باسم أعضاء الجمعية العمومية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية على دعمه واهتمامه الدائم لتطوير رياضة الكاراتيه بالوطن العربي، مثمناً حضور ودعم وتجاوب جميع الاتحادات العربية من أجل مواصلة تحقيق النجاحات والوصول بنجوم اللعبة للمحافل العالمية وصدارة التصنيف الدولي .// انتهى //12:57ت م0043