حائل 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء خالد بن ناصر الحبلاني، ومساعده العميد مشعل بن اطحيمر الفهيدي.‎واطّلع سموه على استعدادات الدفاع المدني لتنفيذ الخطة العامة في المنطقة خلال الفترة القادمة، مستمعاً إلى شرحٍ عن أبرز مهام والأعمال القائمة لخدمة وسلامة المواطنين والمقيمين وزيادة الوعي بأهمية التقيد بوسائل السلامة.ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به الدفاع المدني في سبيل توفير السبل الوقائية من المخاطر والجاهزية التامة للدفاع المدني في المنطقة لأمن وسلامة الجميع.// انتهى //14:07ت م0061