الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسناقشت لجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعين والتحضيري للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون يومي الأحد والاثنين 4 - 5 سبتمبر 2022م، في مدينة الرياض.وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المشتركة الهامة في المجال البلدي في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورات السابقة في ما يخص المجال البلدي، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الإستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري الموقر بشأن كود البناء الخليجي الذي تم اعتماده بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.// انتهى //14:14ت م0063