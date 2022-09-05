المذنب 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واستعدّ العربات في مهرجان سكريّة المذنب الحمراء أحد العوامل المساهمة في جذب المشتري والبائع للسوق، وتتيح للجميع سھولة معاينة التمور ومعرفة أنواعها وجودتها وحجمها علاوة على خفة الوزن وسلاسة انتقالها من موقع لآخر دون أن تسبب أي أضرار أو تأخير.وأشار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، إلى أن العربات تستقبل التمور من بعد صلاة العصر ثم توضع في المسار المخصص لھا، حيث يبلغ عدد المسارات ١٤ مساراً، ويبدأ المزاد على التمور حسب ترتيب العربات, مبيناً أن فكرة العربات انطلقت منذ ست سنوات، ويتوفر في السوق قرابة ٤٠٠ عربة تستوعب الواحدة 89 كجم وھو ما يقارب 33 كرتونًا من مختلف أنواع التمور حيث أدت دورًا في سرعة إنھاء الكثير من عمليات البيع ونقل التمور لمنطقة التصدير.// انتهى //14:20ت م0065