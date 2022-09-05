رفحاء 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية لينة خلال شهر أغسطس 2022م, 146,000 متر مربع من المسطحات الخضراء والحدائق العامة شملت القص والتهذيب والصيانة، وأزالت 122 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضاري.وأوضحت بلدية لينه أن المعالجات شملت أيضاً، إعادة تهيئة وصيانة طرق بطول 2,600 متر طولي، وتركيب وصيانة 31 عمود إنارة، ومعالجة حفر الشوارع وتشققات بمساحة 1,050 متراً مربعاً, وصيانة ألعاب الأطفال وتركيب بلاط مطاطي بمناطق الألعاب بمساحة 870 متراً مربعاً، وإصلاح انترلوك وبلاط الأرصفة بمساحة 450 متراً مربعاً، وصيانة وتكريب وتقليم 870 نخلة، وتركيب ثلاث شاشات إعلانية، إلى جانب تنفيذ 89 جولة رقابية على الأسواق المراكز التجارية أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، وازالة لوحتين إعلانية مخالفة.// انتهى //14:25ت م0066