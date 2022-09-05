عام / "مكافحة المخدرات": القبض على (3) أشخاص بحوزتهم (160,000) قرص من مادة الإمفيتامين ومادة الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
الاثنين 1444/2/9 هـ الموافق 2022/09/05 م واس
جدة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بحوزتهم (160,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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14:26ت م
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