جدة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بحوزتهم (160,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //14:26ت م0067