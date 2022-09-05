عرعر 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية في اللقاء المقام في المنطقة بعنوان "مهارات الحوار الشبابي" خلال الفترة 1 - 5 صفر الجاري، بحضور 50 متدرباً ومتدربة.وتحدّث مشرف المركز بالمنطقة خالد الفريجي عن مهارات الاتصال في الحوار والقيم الحوارية التي يجب مراعاتها في حواراتنا، ومهارات الانصات والتأثير، والإعلام الرقمي وأهميته في صناعة المحتوى، كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا والتحديات التي تهم الشباب، ومناقشة طرق تعزيز احتواء الشباب من الأسرة والمجتمع.ويأتي اللقاء ضمن برامج المركز لتعزيز ثقافة ومهارات الحوار لدى الشباب، والحرص على مشاركتهم في فعالياته، وتدريبهم على الحوار وتقبل ثقافة الاختلاف، من خلال حزمة متكاملة من البرامج المتخصصة.// انتهى //14:28ت م0068