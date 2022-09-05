الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسناقش فريق العمل التحضيري للاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسودة الخطة الإستراتيجية لعمل لجنة الزكاة للأعوام 2023م ــ 2025م.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم، عبر -تقنية الاتصال المرئي-، ومثّل الأمانة العامة في هذا الاجتماع مدير إدارة التكامل التشريعي والرقابي الدكتور مبارك سالم العامري.وبحث الفريق التحضيري عدداً من المواضيع، من أهمها لائحة تنظيم مسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والأعمال التطوعية وجائزة التميز الوظيفي، وموضوعات مسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والأعمال التطوعية في مجال الزكاة وجائزة التميز الوظيفي، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //14:30ت م0069