حائل 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل على مستجدات المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة والآليات التنفيذية المتخذة لتحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول لرفاهية السكان والأمن والسلامة والمشاركة الفعالة لفئات المجتمع في خدمة منطقتهم.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه، اليوم، أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي الذي قدّم إحصائيات ونسب الإنجاز للأعمال والخدمات البلدية التي قُدّمت خلال الفترة الماضية ومايتم إعداده لإطلاق خدمات ومشاريع جديدة.ونوّه سموه بدعم القيادة -حفظها الله- وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثنياً على الجهود القائمة، متطلعاً للمزيد من العمل والإنجاز.// انتهى //14:34ت م0070